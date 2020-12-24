В Павловском районе Кубани осуждены участники преступной группы, организовавшей подпольный алкогольный бизнесВ январе 2018 года житель Краснодара, организовал в Павловском районе крупномасштабную продажу нелегального алкоголя. Для помощи в бизнесе он привлек двоих знакомых.В течение полугода участники группы приобретали и хранили на складе спиртной контрафакт, а затем продавали напитки, используя при этом поддельные акцизные марки и чужие товарные знаки.В ходе спецоперации УФСБ по Краснодарскому краю, со склада, расположенного в станице Павловской было изъято более 45 тысяч бутылок с поддельным алкоголем, с этикетками различных наименований известных брендов.Стоимость изъятого составила минимум 10 миллионов рублей. Ущерб же правообладателям превысил 3,2 миллиона.Уголовное дело состояло из целых 29 томов.Павловский районный суд окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении троих мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ.- Суд признал подсудимых виновными и в зависимости от роли каждого в совершенных ими групповых преступлениях, назначил им наказание:Тяпченко С.В. - в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей . Касьяненко С.С.- в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 900 000 рублей. Ивченко В.М. - в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 000 рублей,- сообщает пресс-служба краевого суда.