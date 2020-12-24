Краевые власти считают необходимым создать особые условия для стимулирования покупки туров в регион для туристов. Для этого нужно несколько пересмотреть существующую программу возврата средств за поездки.Кубанские здравницы занимают около четверти российского рынка оздоровительного туризма, ежегодно в санатории края приезжают около полутора миллионов человек.- Поэтому активное участие санаторно-курортных организаций в программе кешбэка имеет для Краснодарского края принципиальное значение. Мы предлагаем не просто включить здравницы в программу, но и предусмотреть для них увеличенный размер кешбэка, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.По мнению главы региона, особые условия участия в программе также можно предложить для организаций, которые занимаются реабилитацией переболевших коронавирусом. В Краснодарском крае такие программы уже предлагают 47 здравниц.– Включение санаториев в программу кешбэка – это продолжение вектора поддержки оздоровительного отдыха с акцентом на устранение сезонного дисбаланса, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.