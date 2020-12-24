Депутаты местного Совета в Курганинске 24 декабря переизбрали Андрея Ворушилина на второй срок на должность главы района.В работе сессии Совета принял участие вице-губернатор Игорь Чагаев. От имени губернатора Вениамина Кондратьева он поздравил главу со вступлением в должность и пожелал новых успехов в работе.-Рассчитываю, что вы продолжите уделять серьезное внимание участию района в национальных проектах и краевых программах, и самое главное – добьетесь качественного улучшения жизни людей. Забота о благополучии земляков должна оставаться неизменным приоритетом для вас и вашей команды, – подчеркнул Игорь Чагаев.Андрею Ворушилину 55 лет. Он окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. В декабре 2015 он же был впервые избран главой муниципального образования.