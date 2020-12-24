В краевом центре завершается украшение парка «Краснодар» к Новому году. Очередные эффектные арт-объекты – это волшебные шары.«Светящиеся шары, словно огромные елочные игрушки, потерянные великаном», — рассказали в парке.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в парке Галицкого «посадили» шалфей с подсветкой. Он будет украшать территорию всю зиму.Парк «Краснодар», который в народе называют парком Галицкого, принял зимний облик. Одну из главных достопримечательностей города после снега сняли с высоты птичьего полета. На кадрах видно, как зеленые газоны стали белыми, а бетонные дорожки от снежинок порозовели. На фоне покрытого белой пеленой парка отчетливо выделялись деревья с красной и желтой листвой и спортивные площадки.