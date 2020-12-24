Глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил последний декабря выходным днем. Речь идет о переносе рабочего времени с 31 декабря на 26 декабря. Выходной официально объявлен для сотрудников властных структур.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников органов государственной власти, сообщили ТАСС в администрации главы республики.- Подписан указ о переносе выходного дня с субботы, 26 декабря 2020 года, на четверг, 31 декабря 2020 года, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации республики.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, как решался вопрос с работой 31 декабря 2019 года.14 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что 31 декабря 2020 года будет не выходным, а сокращенным рабочим днем. При этом по всему краю будут отменены новогодние гуляния, а все кафе и рестораны должны закрыться в полночь.