В краевом центре самым дорогим объектом недвижимости признан дом площадью 700 квадратных метров. Элитный объект находится на улице Береговой на земельном участке в 40 соток. Во дворе особняка есть зона СПА и открытый бассейн.- В самом дорогом доме в Сочи квадратный метр обойдется в 1 миллион рублей. Он расположен в микрорайоне Новые Сочи, - сообщают местные риелторы.В доме есть несколько десятков апартаментов от 84 до 662 квадратных метров, пентхаус 806 квадратных метров и две виллы – 445 и 1283 квадратных метра, всесезонный переливной бассейн, собственный пляж и прачечная. В его интерьерах использованы исключительно натуральный камень, дерево, кожа и стекло.