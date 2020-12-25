Краевой центр утром 25 декабря погрузился в туман. В регионе местами на трассах из-за пелены очень плохая видимость. Водителей просят быть аккуратными за рулем.- Туман по утрам будет сохраняться в течение нескольких дней из-за перепада температур. С 25 числа столбики термометров стремительно поползут вверх. 26 и 27 декабря воздух на Кубани прогреется до 12 градусов – это будут нехарактерно теплые для этого месяца выходные, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник.Перед Новым годом снова похолодает, но температура воздуха будет держаться выше нуля, поэтому синоптики говорят, что снег 31 числа маловероятен. Но все же кубанцы ждут новогоднего чуда.