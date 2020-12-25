25 и 26 декабря на побережье Краснодарского края подует сильный ветер. Воздушные потоки также к выходным принесут в регион дожди.- 25 декабря в районе Анапа-Геленджик ожидается ветер до 22 м/с. 26 декабря в районе Анапа-Туапсе порывы ветра будут достигать 25 м/с. А с 26 по 27 декабря на Кубань нагрянут сильные дожди, местами пройдет мокрый снег, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Гидрометцентре России.Стоит отметить, что несмотря на осадки в крае, 26 и 27 декабря ожидаются нехарактерно теплыми для зимы – воздух прогреется до 12-13 градусов тепла. Из-за перепада температур в низинах и городах Краснодарского края ожидается туман и плохая видимости на дорогах. Водителей просят быть осторожными за рулем в вечерние, ночные и утренние часы.