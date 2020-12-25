Главой Курганинского района на второй срок избран Андрей Ворушилин. За него отдали свои голоса депутаты совета муниципалитета. Накануне он официально вступил должность, с чем его от имени губернатора поздравил заместитель главы региона Игорь Чагаев.– Рассчитываю, что вы продолжите уделять серьезное внимание участию района в национальных проектах и краевых программах, и самое главное – добьетесь качественного улучшения жизни людей. Забота о благополучии земляков должна оставаться неизменным приоритетом для вас и вашей команды, – подчеркнул Игорь Чагаев.Андрей Ворушилин возглавляет Курганинский район с декабря 2015 года, за это время муниципалитет добился хороших результатов, отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.