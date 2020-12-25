Утром 25 декабря произошел крупный пожар на набережной в Имеретинской низменности в недавно образованном поселке Сириус. Столб густого черного дыма виден на многие километры вокруг. Огнем оказались охвачены кафе «Юг» и соседний велопрокат.- Сообщение о возгорании поступило в 10:26. Первые подразделения прибыли к месту пожара в 10:46. Установлено, что горит летнее кафе на площади 100 квадратных метров, - сообщили КП-Кубань в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Уточняется, что посетителей в кафе в момент пожара не было.- В тушении пожара задействовано 14 человек и 6 единиц техники, работает звено газодымозащитников. Подано 2 ствола «Дельта» и 1 ствол «Б», - добавили в экстренном ведомстве.