Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе продолжает следить за обстановкой на Кубани. По данным на 25 декабря, за последние сутки в Краснодарском крае заразились 186 человек.- В Краснодаре в госпитали с COVID-19 поступили 56 человек, в Сочи – 16, в Кавказском районе – 11. По девять случаев коронавируса выявили в Новороссийске и Белореченском районе. По семь человек заболели в Каневском, Северском и Геленджике. Шесть положительных результатов после текстов на инфекцию получили пациенты в Туапсинском районе, пять – в Крымском. По четыре новых заражения зафиксировано в Павловском и Усть-Лабинском районах. По три – в Курганинском, Темрюкском, Тимашевском и Тбилисском, а также Армавире, Анапе и Горячем Ключе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Меньше всего заболевших в Абинском, Тихорецком, Гулькевичском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Ейском, Выселковском, Славянском, Калининском и Мостовском районах – здесь за сутки в больницы поступили по два человека. По одному новому случаю прибавилось в Староминском, Крыловском, Апшеронском и Щербиновском районах.Стоит отметить, что увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии. На ИВЛ сейчас находятся 143 пациента, еще пять – на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Накануне к ИВЛ было подключено 128 человек.