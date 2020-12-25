В Краснодарском крае продолжают работать с долгостроями. Губернатор ставил задачу в этом году восстановить права граждан более чем по сотне проблемным объектам. Дольщики 49 проблемных объектов уже получили свои долгожданные квартиры. По семи домам людям выплатили компенсации. Еще 31 проблемный дом на Кубани введут в эксплуатацию до конца года– 31 объект имеет высокую степень готовности. На днях дома введут в эксплуатацию. В число этих объектов входят Это такие жилые комплексы, как 6 и 7 литеры «Таурас-96», «Калина Парк», «Усадьба» в Краснодаре, «Раз Два Три» в Сочи, «Одиссей» в Новороссийске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Стоит отметить, что еще 38 объектам в настоящее время идут суды.