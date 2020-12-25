В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 25 декабря, на Кубани скончались еще 13 человек в разных районах края.- В Краснодаре не стало четырех человек из Ейского, Лабинского, Отрадненского районов и краевого центра: здесь умерли мужчины 56, 64 и 66 лет и 50-летняя женщина. Врачам городской больницы №5 Сочи не удалось спасти пациентов 87 и 90 лет. В Успенской ЦРБ умерла 73-летняя местная жительница. В Тихорецкой ЦРБ скончался 74-летний житель Кавказского района. В Северской ЦРБ перестало биться сердце у 78-летнего мужчины. 79-летний житель Отрадненского района скончался в Лабинской ЦРБ. 67-летний мужчина из Темрюкского района умер в Крымской ЦРБ. В Усть-Лабинской ЦРБ не спасли 34-летнего мужчину. А в Анапе скончалась 80-летняя местная жительница, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Всех пациентов госпитализировали с двусторонней пневмонией тяжелого течения, у них наряду с коронавирусом были сопутствующие заболевания. Общее число летальных случаев с начала пандемии на Кубани составило 849.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае за сутки заболели еще 186 человек. Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Также сообщалось, что в регионе скоро начнется добровольная вакцинация населения.