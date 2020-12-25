На благоустройство и ремонт памятников военной истории в крае в 2020 году выделили более 170 млн рублей.Приведен в порядок мемориал на братской могиле советских воинов в селе Мысхако под Новороссийском. Здесь установлен новый памятник, уложена новая плитка на территории. На памятной доске нанесены 2414 имен бойцов, павших погибших в годе Великой Отечественной войны.Обновлены также и мемориальные комплексы в Успенском и Лабинском районах Кубани.– Работа по благоустройству памятных мест Кубани не прекращалась и в период карантина. За период с 2019 по 2024 год в крае намечено отреставрировать около 400 воинских захоронений.,– отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий.