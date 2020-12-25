С начала 2020 года ипотечный портфель банка РНКБ превысил отметку в 30 млрд рублей. Этот показатель укрепил позиции банка в топ-20 финансовых организаций Российской Федерации по объемам выдач ипотечных кредитов.С начала года банк выдал более 8000 кредитов на покупку жилья в Крыму на общую сумму более 20 млрд рублей – эти показатели в 2 раза превышают показатели аналогичного периода 2019 года. При этом 40% от этой суммы составили выдачи кредитов в рамках государственных льготных ипотечных программ.Отметим, что банк РНКБ является активным участником различных льготных программ, в числе которых «Господдержка2020», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека».Ставки по ипотечных кредитам в рамках этих программ составляют соответственно: 5,5% и 5% годовых при условии приобретения у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка, по программе «Сельская ипотека» - 3% на покупку жилья в сельской местности сроком до 25 лет.На сегодняшний день все больше клиентов предпочитают подавать заявку на оформление кредита без визита в офис банка - через интернет-банк или мобильное приложение. Сегодня свыше 30% ипотечных заявок подаются клиентами дистанционно. 10 минут - среднее время принятия решения банком по онлайн-анкете. Стоит отметить, что 90% ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируются в электронном виде.Напомним, что банк также предоставляет ряд дисконтов в размере: 0,5% клиентам, относящимся к льготной категории, 0, 5% при выходе на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительно решения по кредиту и 1,2 % при первоначальном взносе в размере не менее 50% от стоимости жилья и сумме кредита от 5 млн рублей. При этом все дисконты могут суммироваться.Кроме того, в банке работает программа лояльности, в рамках которой заёмщики также могут получить дополнительную скидку к ставке в размере до 0,6%, при выполнении условий программы.Также клиенты банка получают дисконт к процентной ставке программы «Господдержка 2020» - минус 1% к ставке по ипотечным кредитам, если приобретают объекты в ЖК, которые строятся с использованием проектного финансирования РНКБ. Кроме того, заёмщик может получить дисконт к ставке до 2% на два года от застройщика. Договора на предоставление дисконта от застройщика уже заключены с крупнейшими региональными девелоперами.- Благодаря участию банка в госпрограммах и гибкой системе бонусов и дисконтов спрос на ипотеку по сниженным процентным ставкам очень высокий, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - Мы делаем все возможное для того, чтобы кредит на приобретение квартиры или дома можно было получить максимально быстро и комфортно, благодаря чему тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия.