С начала 2020 года аграрии Кубани купили более 2,5 тыс. единиц различной сельхозтехники на общую сумму 11,5 млрд рублей. По мнению краевых властей, это стало одной из главных причин хорошего урожая в регионе.– Даже в непростых погодных условиях край собирает высокие урожаи. Но основная задача – не просто увеличивать объемы производства продукции, а не терять ее качество. Для этого необходима современная сельхозтехника, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.В 2020 году самой востребованной и эффективной стала госпрограмма льготного лизинга, которая предоставляется через «Росагролизинг». Регион активно и плодотворно сотрудничает с этой компанией.– Благодаря выгодным продуктам, в этом году кубанские сельхозпроизводители всего за полгода более чем втрое превысили годовой план по приобретению техники в лизинг, – подчеркнул заместитель губернатора.