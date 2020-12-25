27 декабря МЧС России исполняется 30 лет. Именно в этот день в 1990 году и было создано спасательное ведомство.В региональном управлении МЧС сегодня трудятся более 3 тысяч сотрудников. Ежедневно они проявляют свои лучшие профессиональные и человеческие качества, выручая людей в самых сложных кризисных ситуациях.Сотрудников подразделений МЧС края от имени губернатора поздравил его первый заместитель Андрей Алексеенко.– Ответственность, твердость, готовность прийти на помощь – эти качества отличают тех, кто несет службу в спасательных подразделениях Краснодарского края. Благодаря вашему профессионализму и самоотдаче проведено более пяти тысяч спасательных работ, удалось сохранить здоровье и жизнь более чем тысячи человек,-– сказал Андрей АлексеенкоЗамглавы региона пожелал всем сотрудникам успехов, здоровья и спокойных дежурств.Алексеенко также наградил лучших сотрудников службы краевыми и государственными наградами.