К концу 2020 года индекс промпроизводства превысил 97%. А сумма отгруженной продукции превысила 284 млрд рублей, что почти на 4 % выше уровня 2019 года.Власти региона считают, что этого удалось достичь благодаря быстрой адаптации предприятий под текущие потребности потребителей.- Предприятия быстро поняли потребности рынка, заняли новые ниши и стали производить товары первой необходимости, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.В короткие сроки с начала пандемии Армавирский завод резиновых изделий стал крупнейшим в России производителем медицинских перчаток. Сейчас он выпускает до 100 тыс. пар в сутки.Краснодарское предприятие увеличило выпуск средств дезинфекции до 15 тонн в сутки. Всего на Кубани сенили профиль работы более 40 предприятий легкой и химической промышленности.Большое влияние оказала и поддержка краевого Фонда развития промышленности.- Фонд предоставил льготное финансирование 82 предприятиям, Мы запустили специальную программу поддержки производителей товаров первой необходимости. Предприятия смогли получить займ на три года всего под 1%,– отметил глава региона.В 2020 году стартовала и программа поддержки машиностроения. 13 предприятий получили 60,6 млн рублей субсидий.– Пандемия рано или поздно закончится, поэтому мы параллельно поддерживаем те сектора, которые станут драйверами развития. В первую очередь, это четыре промышленных парка. Производство там разместил 21 резидент, а это более 2 тысяч рабочих мест. В планах- созданию еще семи таких промпарков, – отметил глава региона.