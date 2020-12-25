Нацисты в 1943 году вывезли из музея три амфоры и пять могильных античных барельефов. Затем они были подарены тогдашнему гауляйтеру Зальцбурга Густаву Шеелю.Затем древние предметы оказались в зальцбургском музее, где их и обнаружили исследователи вместе с упоминанием об их происхождении.Изначально амфоры использовались для хранения и перевозки вина из Греции в восточные колонии на Черноморье. А барельефы находились на надгробьях древней знати и воинов.В период оккупации Темрюка также пострадала большая часть экспонатов местного музея, были полностью уничтожены научная библиотека и картинная галерея.- Передача ценностей на родную землю – значимое завершение Года Памяти и Славы, символизирующее восстановление уничтоженного войной культурного достояния России, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.В 2018 году экспонаты находились на выставке в Австрии. На ее открытии заявили о желании австрийского музея вернуть ценности. Эту идею поддержали и на Австрийском культурном форуме в Москве.В Сочи в 2019 году президент Австрии Александр Ван дер Беллен передал президенту РФ Владимиру Путину символический сертификат.И вот амфоры и могильные барельефы 25 декабря переданы из Зальцбурга в фонд Темрюкского историко-археологического музея.