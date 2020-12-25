Мэрия Краснодара сообщила о полном выполнении плана переселения из ветхого и аварийного жилья за 2020 год.Расселенными оказались жильцы 10 домов, в новые квартиры переехало более 40 семей. Финансировалась программа, по большей части, из городского бюджета, с привлечением части средств из профильного нацпроекта.Полностью покинули прежнее жилье обитатели аварийного общежития на улице Дзержинского, 125/8. В течение года для них приобрели 32 квартиры— Все жильцы аварийного общежития обеспечены новыми квартирами. Это благоустроенное, современное жилье. Сейчас общежитие закрыто, в 2021 году его снесут. В целом, в течение года мы проводили работу по расселению 10 аварийных и ветхих домов. На сегодняшний день эти мероприятия завершены, — сказал начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.