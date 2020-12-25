Большая Азишская пещера, расположенная в междуречье рек Белой и Курджипс. очень популярна у туристов, ее ежегодно посещают тысячи человек.- Однако люди постоянно сталкиваются с отсутствием стоянки для автомобилей, объектов законной торговли и мест отдыха, – отметил руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.Краевые власти разрабатывают план развития территории.Вдоль трассы, ведущей к объекту, снесут незаконно построенные здания, ликвидируют стихийную торговлю и предоставят предпринимателям другую площадку для работы.Рядом со входом в пещеру намечено построить большую парковку- сейчас туристы вынуждены оставлять машины прямо на проезжей части.