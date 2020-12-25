Общая площадь новой аллеи, расположенной с правой стороны улицы Петра Метальникова на участке от ул. Московской до Ростовского Шоссе.- около трех гектаров.На всем ее протяжении высажено около 400 деревьев, в том числе почти 260 лип, привезенных сюда с улицы Московской.На аллее весной 2021 года планируют посадить цветы и соорудить спортплощадку. Мэр Краснодара Евгений Первышов назвал аллею лучшим новогодним подарком горожанам.- Параллельно в Музыкальном микрорайоне решаем задачи по строительству социальных объектов. В целом планов по развитию этой территории много. Пустим в микрорайон трамвайную линию. Параллельно завершим все работы, связанные с развитием сети ливнёвой канализации, которая тоже очень нужна, — отметил глава города в в своем Telegram-канале.