В сочинском Зимнем театре подвели итоги городского конкурса по новогоднему оформлению объектов курорта.Награды предприятиям, которые наиболее творчески подошли к украшению своих зданий, вручил глава города Алексей Копайгородский.В открытом городском конкурсе на праздничное оформление приняло участие 317 учреждений образования, культуры и спорта. Участие принимали также санатории, пансионаты, вокзалы, предприятия торговли и общепита.Победителем городского конкурса среди учреждений культуры стал старейший сочинский парк «Ривьера». В этом году парк украшен сотнями инсталляций и композиций на новогоднюю тематику. Мэр Сочи вручил награду директору парка Давиду Согояну.– Спасибо вам за проделанную работу и творческий подход к поставленным задачам. Вы создали на курорте незабываемую праздничную атмосферу, настоящую зимнюю сказку. Не сомневаюсь, что ее по достоинству оценят жители и гости нашего города, – отметил Алексей Копайгородский.В этом году концепция праздничного новогоднего оформления курорта обозначена слоганом «Сочи сияет». На курорте для украшения объектов старались использовать теплые яркие тона, с золотым оттенком, размещать звезды и лучи на фасадах зданий.