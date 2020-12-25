Компания «Россети Кубань» проводит активную работу по поддержке агропромышленного комплекса Краснодарского края. Это приоритетное направление деятельности компании. В рамках этой рабьоты специалисты Усть-Лабинского филиала обеспечили электроэнергией сразу несколько хозяйств региона. Самыми крупными из них являются крестьянское фермерское хозяйство «Сокольский» в Усть-Лабинском районе, а также предприятие сырных изделий в Выселковском районе. Поскольку все эти предприятия внедряют новые технологии, у них возрастают и потребности в потреблении электроэнергии.- В настоящее время в регионе развиваются аграрные проекты с высокой степенью автоматизации производств. Для таких объектов бесперебойное электроснабжение – основа эффективной деятельности. Поэтому энергетики постоянную повышают надежность распределительных сетей в сельской местности, - отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.Компания «Россети Кубань» считает приоритетным направлением своей работы бесперебойное и качественное электроснабжение объектов социальной и коммунальной инфраструктуры именно сельских населенных пунктов. то не только способствует развитию АПК региона, но и существенно улучшает качество жизни и на селе.Как сообщили в компании, на сегодняшний день еще с несколькими фермерскими хозяйствами подписаны договоры на техприсоединение. После выполнения всех технических мероприятий эти предприятия будут подключены к энергообъектам.Напомним, узнать подробную информацию о прецедуре техприсоединения, а также подать заявку на подключение к электросетям на официальном сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение» и при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.Для консультации граждан круглосуточно работает горячая линия 8-800-220-02-20 (звонки по России – бесплатные).