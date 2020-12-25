Сейчас на Кубани более 2,3 тысяч семей состоят на внутришкольном учете в качестве неблагополучных. Родителям и детям в таких семьях призваны оказывать помощь социальные педагоги и психологи.С 2019 года к этой работе начали привлекать наставников из числа спортсменов, работников местных администраций, а также из системы здравоохранения и общественных активистов - волонтеров.Такая служба медиации достаточно успешно работает. Она помогает мирно разрешать конфликты при помощи посредника. Таким способом за минувшие два года удалось разрешить более четырех тысяч проблемных ситуаций во взаимоотношениях в образовательной среде.Краевые власти считают, что подобные практики нужно все более активно применять и в реабилитационных детских центрах, и в детдомах.- Медиаторы имеют компетенции, чтобы сформировать бесконфликтную среду. Сегодня такую помощь оказывают некоммерческие общественные организации и нам необходимо привлекать опытных специалистов в наши учреждения, – отметила вице-губернатор Анна Минькова.