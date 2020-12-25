В Новороссийске скончалась заместитель главного врача инфекционной больницы №3 Ирина Вильчинская. Официального подтверждения, что она умерла от COVID-19 - нет. Но врач работала в ковидном госпитале, который открыли на базе местной инфекционки.Ирина Вильчинская была грамотным врачом-инфекционистом, педиатром с опытом работы более 30-ти лет.- Уход Ирины Дмитриевны – большая потеря для здравоохранения Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Новороссийска. – Жители города-героя благодарны ей за профессиональный и ответственный подход к делу, за правильные диагнозы и своевременно назначенное лечение, за здоровье своих детей.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что умерла от коронавирусной инфекции заведующая отделением специализированной клинической детской инфекционной больницы Кубани Александра Верменко.