Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запустил праздничный флешмоб. Он предложил открыть онлайн фотовыставку новогодних елок, которые украшают города и станицы Кубани. Чтобы присоединиться к флешмобу, надо сфотографировать рождественские деревья и выложить снимки в социальные сети с хештегом #ЕлкиКубани.– С появлением перед зданием краевой администрации красивой нарядной елки – особенно чувствуется атмосфера самого зимнего и доброго праздника, написал губернатор в соцсетях.Он обратил внимание, что даже снег пошел накануне Нового года, что создает праздничное настроение.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани врачи запустили флешмоб «Не встречайте Новый год с нами». Медики фотографируются в коронавирусной одежде и выгружают фото в соцсети.