В Краснодарском крае оперативный штаб выложил предпраздничную инфографику по распространению COVID-19 в регионе.В ней легко найти ответы на самые актуальные вопросы. Где откроют новые стационары и КТ-центры? Как усилят прибрежные зоны дополнительными медработниками? Сколько в крае свободных коек? Как проходит вакцинация от COVID-19?- Вакцинация будет продолжена в новогодние и рождественские праздники, - подчеркнули в оперштабе.В новогодние праздники медики на Кубани продолжат работать в усиленном режиме. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. В связи с тем, что инфекция распространяется еще и наряду с сезонными простудами, для оперативного выявления COVID-19 в районах будут круглосуточно делать компьютерную томографию.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в районах Кубани до нового года круглосуточно заработают семь КТ-центров. Они откроются на базе больниц.