В Краснодарском крае до конца суток прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В регионе местами пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах Кубани ожидаются сильные осадки, туман, гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра южной четверти могут достигать 18-23 м/с.- Температура воздуха ночью в Краснодарском крае от -3°С до 2°С, в юго-западных районах до 10°С тепла, по югу +10-15°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В Краснодаре синоптики сильных дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем – до 13°С тепла.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубань надвигается аномальное тепло. Вместе с тем, ожидаются дожди и сильный ветер.