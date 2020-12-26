В краевой центр с опозданием на три часа прибыл утренний рейс из Екатеринбурга компании «Победа». По данным онлайн-табло аэропорта, он должен был приземлиться в Краснодаре в 6:10, а приземлился только в 9:04.- Самолет взлетел, но скоро был возвращен обратно в аэропорт, - сообщил житель Краснодара, находившийся на борту. – Нам объявили, что это связано с неполадками в системе протовообледенения.Источник в аэропорту подтвердил, что причиной экстренной посадки стало срабатывание сигнализации противооблединения двигателей воздушного судна. На борту находились 148 пассажиров (среди них 9 – дети) и 6 членов экипажа.Кроме того, по данным онлайн-табло краснодарского аэропорта 26 декабря отменен другой рейс из Екатеринбурга авиакомпании «РусЛайн». Его прибытие было запланировано на 12:00. О причинах отмены не сообщается.