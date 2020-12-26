В Краснодаре 26 декабря с 8:00 открылись 17 ярмарок выходного дня. Они будут работать до 15:00. В ассортименте – сельхозпродукция от производителей.- На всех ярмарочных площадках организаторы следят за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.Представитель пресс-службы обратила внимание, что три из 17 ярмарок продолжат торговлю и в воскресенье. Их адреса: улица Одесская, 48, Захарова, 23 и Зиповская, 34/Б.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае разрешили развернуть рождественские ярмарки. Они будут работать в штатном режиме.Развернуть палатки с новогодним убранством разрешили с обязательным соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции. Для безопасности людей, количество продавцов и палаток на каждой ярмарке будет ограничено.