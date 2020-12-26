Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе продолжает следить за обстановкой на Кубани. По данным на 26 декабря, за последние сутки в Краснодарском крае заразились 190 человек. Среди них 15 – дети. Случаи опасной инфекции выявили в 26 городах и районах региона.Как всегда, на первом месте - Краснодар – 56 случаев ковида. На втором месте – Сочи, гда 16 заболевших. В Тимашевском районе с коронавирусом слегли 15 человек, в Новороссийске – 12. В Кавказском и Темрюкском районах зафиксировано по 10 новых случаев новой инфекции, в Павловском районе – 8, в Выселковском – 6. По пять больных ковидом - в Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Туапсинском и Тбилисском районах. По четыре пациента с ковидом зафиксировано в Апшеронском, Курганинском и Староминском районах. По трое больных – в Крыловском, Отрадненском и Славянском районах. В двух случаях коронавирус подтвердился в Динском, Ейском, Гулькевичском и Крымском районах. По одному случаю зарегистрировано в Белореченском, Лабинском и Северском районах.Всего с начала пандемии коронавирус в крае подтвердился у 26785 человек, в том числе у 2222 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 471,9.– Более 18 тысяч пациентов уже выписано с выздоровлением, в том числе 141 – за последние сутки. 862 человека спасти не удалось. 142 пациента в данный момент находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани оперштаб в инфографике рассказал о работе в праздники. Вакцинация в регионе будет продолжена без выходных.