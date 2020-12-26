В Краснодарском крае скончались еще 13 жителей с COVID-19. Врачи зафиксировали у всех пациентов двустороннюю пневмонию тяжелого течения.Два человека не удалось спасти в краевой клинической больнице №1. 48-летний житель Апшеронска страдал гипертонической болезнью, 47-летний житель Северского района – флеботромбозом.В специализированной клинической инфекционной больнице умерла 49-летняя пациентка из Каневского района (сопутствующее заболевание – гипертония). Врачи краевой клинической больницы №2 не смогли спасти и 55-летнего краснодарца, у которого была желчнокаменная болезнь.Два летальных случая произошло в Тихорецкой ЦРБ. Там умерла местная жительница 49 лет и 64-летний мужчина из Кавказского района. У пациентов кроме коронавируса диагностировали гипертонию.Повышенное давление было и у 67-летней жительницы Крымского района, которая скончалась в местной ЦРБ.Два пациента умерли в сочинской горбольнице №5. У 65-летнего местного жителя были заболевания сердечно-сосудистой системы и почек, а у 57-летнего туапсинца – ишемическая болезнь сердца и патологии ЖКТ.В краевом госпитале ветеранов войн умерла 79-летняя жительница Краснодара с сахарным диабетом и гипертонией.В Северской ЦРБ не удалось спасти 64-летнюю женщину с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. В Лабинской ЦРБ – 84-летнюю пациентку с ишемической болезнью сердца и атеросклерозом.В инфекционной больнице №3 Новороссийска умер 69-летний пациент. Короновирус осложнила гипертония, хронический лейкоз и анемия.- Всего с начала пандемии на Кубани скончались 862 человека с подтвержденной коронавирусусной инфекцией, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.