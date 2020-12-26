В Сочи впервые в России проведут тестирование новой модели автобуса Минского автозавода. Примечательно, что в салоне есть не только климат-контроль, но и обеззараживатель воздуха. Салон постоянно обрабатывается ультрафиолетовыми лампами. Общественный транспорт оснащен спутниковой навигацией и видеонаблюдением. Кроме того, здесь есть автоматизированная система контроля оплаты. Состояние водителя также контролируют приборы. Это видеокамера с инфракрасной подсветкой, которая распознает факты засыпания, отвлечения или усталости водителя.– Автобусы на дорогах всероссийского курорта должны отвечать современным требованиям безопасности, быть комфортными и доступными для пассажиров, – сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.Тестирование автобуса начнут на маршруте №105 э – из центра курорта в Красную Поляну. Затем МАЗы выйдут маршруты №12 и №17.