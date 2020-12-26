В Сочи ушёл из жизни заслуженный работник культуры РФ, отличник кинематографии СССР и почетный кинематографист России Георгий Языджян. Он считается одним из старейших и уважаемых работников культурной отрасли курорта, его стаж работы 65 лет.Одной из главных вех в его карьере стала должность директора легендарного сочинского кинотеатра «Спутник». Георгий Языджян - лауреат премии имени Нонны Мордюковой.- За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие отрасли \\"Культура\\" Георгий Аршакович был награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами министерства культуры Краснодарского края и мэра Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении культуры городской администрации.