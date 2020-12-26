В краевом центре в Юбилейном микрорайоне, на бульваре Платановый, уложат новый участок ливневки в районе поликлиники № 25. На время проведения работ движение транспорта ограничивать не планируется. Завершить строительство намечено до конца декабря.- На этом участке улицы, возле домов № 8 и 10, участок ливневой канализации не работал, поэтому систематически происходили подтопления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской мэрии.Специалист департамента обратил внимание, что разрушение сети произошло из-за корневой системы растущих здесь деревьев. Сейчас подрядная организация прокладывает новый трубопровод. Его длина — 110 метров, диаметр труб — 500 мм. Новый участок сети будет проложен под проезжей частью. Кроме того, на участке появится пять новых дождеприемных колодцев.