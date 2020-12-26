Со 2 по 17 января выставочный комплекс «Атамань» запускает специальную новогоднюю программу. Гостей ждут хаты атамана и писаря, подворья «Грамотейня» и «Дымарня», мастер-классы и сюрпризы.- Экскурсанты почувствуют атмосферу зимней казачьей станицы, согреются травяным чаем у горящей русской печи, узнают, как казаки Рождество встречали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань»в пресс-службе «Атамани». – Кроме того, гости смогут провести эффектную фотосессию в колоритных фото-зонах.Школьников пригласят на урок в казачий класс, где письмо Деду Морозу пишут настоящим пером. Можно будет изготовить своими руками свечи из вощины или травяную куклу, погадать на прялке и запустить печатный станок 17 века.Экскурсионная программа завершается в подворье «Цыбулька» росписью памятных пряников.