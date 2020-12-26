В Анапе на центральном пляже курорта состоялось техническое открытие первой лаунж-зоны. Здесь на двух деревянных настилах гостей ждут диваны с каминами, качели, новогодние фото-зоны и арт-объекты.Центральная фигура – песковик (снеговик из песка). Нарядная ёлка украшена игрушками ручной работы анапских мастеров. А рядом главный символ 2021 года – бык.- Вход бесплатный и свободный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта. - Любой желающий может провести здесь время: полюбоваться морским пейзажем, погреться у огня, отдохнуть на уютном диване за чашкой горячего чая, кофе или глинтвейна.Лаунж-зону освещают гирлянды в стиле лофт. Напомним, что в этом году Анапа представляет новый формат зимнего отдыха на пляже.