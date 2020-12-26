В Крымском районе 27 декабря прогнозируется возникновение чрезвычайных происшествий, связанных сильным дождем, снегом, мокрым снегом, подъемами уровней воды в реках, усилением ветра до 20 м/с.- Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями, - предупредили в администрации Крымского района. - Если вблизи вашего дома или на участке произошёл обрыв линии электропередач, не ликвидируйте его самостоятельно, обратитесь к специалистам или по телефону – 112.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае до конца суток прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В регионе местами пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах Кубани ожидаются сильные осадки, туман, гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра южной четверти могут достигать 18-23 м/с.