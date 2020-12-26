В Краснодарском крае синоптики в ближайшие сутки прогнозируют сильный ветер. В ближайшие сутки в краевой столице ожидаются порывы до 13-15 м/с. Ветер ночью и утром будет дуть южной четверти, днем с переходом на северо-восточный и восточный.- В регионе ветер ночью и утром - южной четверти, днем с переходом на северо-восточный и восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В центре уточнили, что на Черноморском побережье ветер также южной четверти с переходом днем на северный и северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.Метеорологи относят ветер, скоростью 13-17 метров в секунду к категории «крепкий». Порывы качают стволы деревьев, гнут толстые ветви. Считается, что против такого ветра человеку уже трудно идти. На море он поднимает сильное волнение: волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами. Высота волн может достигать до 3-5 м, длина – 70 м.