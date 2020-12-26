На дорогах города Сочи проводится профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир!». Она направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. Инспекторы БДД напомнили, что безопасность юных пассажиров полностью зависит от водителя, главная обязанность которого - создать условия, при которых ребенок не пострадает.- Согласно правилам дорожного движения, перевозить детей младше семи лет необходимос использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отделения административной практики ОГИБДД УВД по городу Сочи майор полиции Антон Нестеренко.Он обратил внимание, что адаптеры ремней безопасности, - так называемые \\"направляющие лямки\\", которые позиционируются, как детские удерживающие устройства, таковыми не являются.В отношении нарушителей было составлено более 2,5 тысяч протоколов. Юным пассажирам, которые ехали в детском кресле, патрульные подарили тематические раскраски и цветные карандаши.