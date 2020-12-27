В Сочи 155 семей, которые являются обманутыми дольщиками, наконец получили долгожданные ключи от квартир. Они были обманутыми дольщиками ЖК на ул. Трунова, который должны были сдать 13 лет назад.Ключи вручал директор департамента строительства мэрии Сочи Алексей Соколов.– У нас уже были сомнения в том, что мы вообще когда-нибудь сможем получить свои квартиры, -рассказывает одна из собственников Анна Пищаева. - Многие говорили, что дом не достроят, не ждите. Но мы верили. И очень рады, что нашелся инвестор. Сейчас сдана только первая очередь строительства, но мы уже знаем, что у нас здесь будет большая парковка, торговый центр, все для удобства жильцов.Сейчас тот же инвестор достраивает еще три других объекта, которые были брошены предыдущими девелоперами. Это ЖК «Челтенхем» на Мацесте, ЖК «Курортный» в Адлере и жилой комплекс на Теневом переулке на Мамайке.