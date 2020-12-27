В Краснодаре ищут 15-летнюю девушку. Екатерина Сергеевна Анашкина вышла из дома по улице Кислякова, 1 в 08:30 25 декабря. С тех пор о ней ничего не известно.У девушки стрижка «каре», темно-русые волосы. Рост – 166 сантиметров.25 декабря Екатерина Анашкина была одета в темно-синее пальто с капюшоном, синее платье, серую шапку. При ней также был бежевый рюкзачок.Всех, кто обладает информацией о местонахождении Екатерины Сергеевны Анашкиной, просят сообщить по телефонам: 112, 8(915) 857-85-44. Также можно написать на почту: ppdlip@mail.ru.