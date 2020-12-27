В Краснодарском крае задержали двоих мужчин 31 и 34 лет. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков. Информацию получили оперативники Кореновского района от местных жителей. При проверке сведения подтвердились.- Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задокументировали факт сбыта более одного грамма N-метилэфедрона, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.Всего у злоумышленников изъяли более 2,5 граммов N-метилэфедрона и свыше 35 граммов каннабиса.Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.