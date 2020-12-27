В Краснодарском крае на 27 декабря зафиксировали 187 новы случаев коронавируса. Среди них 90 мужчин и 97 женщин. Самому возрастному пациенту 83 года. Всего за сутки провели 11 тысяч исследований.Самое высокое число вновь зараженных зафиксировали в Краснодаре. В краевой столице выявили 60 новых случаев. На втором месте Сочи -16 пациентов. По 13 в Кавказском и Павловском районах.Также 10 пациентов выявили в Геленджике, пять в Анапе, три – в Новороссийске.- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 475,2. С начала пандемии подтверждено 26972 случая заболевания COVID-19, - завили «КП» - Кубань» в пресс-службе краевого минздрава.На 27 декабря 876 пациентов спасти не удалось. 18 180 человек с начала пандемии полностью выздоровели. 151 пациент находится тяжелом состоянии.