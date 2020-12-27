Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанских спасателей с профессиональным праздником.Также 27 декабря, 30 дет назад, было образовано МЧС России.- Ваша работа – это тяжелый труд, каждодневный подвиг. Вы быстрее всех решаете самые сложные задачи во время любых ЧС, будь то стихийное бедствие или пожар. Тем самым спасая тысячи жизней наших земляков, рискуя своей. Спасибо вам за это, – заявил Вениамин Кондратьев.В 2020 году спасатели сохранили жизнь и здоровье более тысячи кубанцев. Сегодня в штате министерства ГО и ЧС, а также подведомственных учреждений почти 3 000 сотрудников.- Уверен, вы всегда будете защищать благополучие родного края, помогать попавшим в беду. Удачи и успехов на службе, - сказал Вениамин Кондратьев.