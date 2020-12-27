В Краснодарском крае на 27 декабря зафиксировали 14 летальных случаев с подтвержденным коронавирусом. У всех из скончавшихся была тяжелая двухсторонняя пневмония.Так два человека умерли в ККБ №1. Это 87-летний житель Краснодара и 66-летняя женщина из Кавказского района. Еще двое умерли в краевой клинической больнице №2. Это 47-летний житель Тбилисского района и 61-летнюю жительницу краевой столицы.Еще два летальных случая зафиксировано в Тихорецкой больнице. Там умерла 45-летняя женщина. В анамнезе у нее значился атеросклероз. Там же не смогли спасти 61-летнего мужчину из Кропоткина. У него также был диагностирован сахарный диабет.В Сочи также скончались два человека. Это произошло в городской больнице №5. Там не удалос спасти 68-летнего пациента с гипертонией и 81-летнего мужчину с гастритом и холециститом.В Северской ЦРБ умерла 90-летняя женщина из Динского района. В Лабинске умершему с коронавирусом пациенту было 77. В Усть-Лабинске – 86. Двенадцатый летальный случай произошел в Темрюкской ЦРБ. 71-летний пациент страдал сахарным диабетом. Два пациента 68 и 63 лет с гипертонической болезнью скончались в Крымской ЦРБ и инфекционной больнице №3 Новороссийска.С начала пандемии от коронавируса умерли 876 жителей Краснодарского края.