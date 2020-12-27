24 декабря в интернете выложили видео, как таксис-лихач ехал по полосе с односторонним движением на встречу потоку транспорта. Дело было 21 декабря в районе 7 утра.С помощью камер, которые установлены на дорогах, сотрудники МВД установили личность нарушителя, а также составили ориентировку на машину.- 26 декабря ее авто удалось обнаружит в транспортном потоке. Инспекторы остановили машину, и выяснив, что за рулем находится именно разыскиваемый гражданин, доставили его в подразделение Госавтоинспекции, - сообщили «КП» Кубань» в пресс-службе ОГИБДД УВД по городу Сочи.Нарушителем оказался 48-летний мужчина. В отделе полиции он сказал, что поехал по встречке из-за навигатора. Якобы система показала наиболее короткий маршрут. Им таксист и решил воспользоваться.Задержанный пояснил, что понял свое нарушение, когда увидел встречные сигналящие машины.- За нарушения законодательства таксист был привлечен по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», - добавили правоохранители.Материалы дела направлены в суд. Таксисту грозит лишение прав.