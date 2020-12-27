2021 год для жителей Горячего Ключа будет ознаменован обновлением водозабора. Работы будут идти в рамка проекта «Экология».Реконструкция будет состоять из двух этапов. Первый заключается в строительстве на Центральном водозаборе систему обезжелезивания. Ее мощность составит 12 тыс. метров кубических в сутки.- Появятся два резервуара чистой воды объемом в одну тысячу кубометров каждый. На объекте обновят сети электроснабжения, водоснабжения и канализации, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Второй этап работ включает в себя установку двух резервуаров чистой воды объемом в одну тысячу кубометров каждый. Также на водозаборных сооружениях «Жидкова Щель» поставят дизельную электростанцию мощностью 300 кВт, резервуар ливневых стоков, а также реконструируют насосную станцию.Суммарно проект обойдется в 200 млн рублей. Завершение проекта запланировано на 2022 год.