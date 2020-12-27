Мэрия Краснодара сообщила, что за 2020 год капитальный ремонт прошел в 205 многоквартирных домах города. Там меняют лифты, ремонтируют проводку и другие инженерные коммуникации, а еще обновляют фасады и кровлю.До конца года ремонтные работы планируют завершить еще на пяти объектах.- Всего в программу по капремонту на 2020 г. вошли 242 многоквартирных дома. Однако часть работ по капитальному ремонту перенесена на следующий год, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. - В 2021 году планируют капитально отремонтировать 233 многоквартирных дома.Это почти в два раза больше, чем в 2018-м и 2019-м.